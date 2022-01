Dizzy Gillespie à la Maison de la Radio en 1970 (1/2)

Dizzy Gillespie au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris le 15 mars 1970.

Avec le public français, Dizzy Gillespie aura vécu tout au long de sa carrière une véritable histoire d’amour. En 1952, il est invité par Charles Delaunay au Salon du Jazz et il y triomphe. Un peu plus tard, il participe au Grand Échiquier, la mythique émission culturelle de Jacques Chancel ! Et quand il se produit au Studio 104, en 1970, la Maison de la Radio est pleine à craquer…

Dizzy Gillespie (trompette)

George Davis (guitare)

Mike Longo (piano)

Red Mitchell (contrebasse)

David Lee (batterie)

Sunshine (Michael J. Longo)

Brother K (John Dizzy Gillespie)

Con Alma (John Dizzy Gillespie)

Alligator (Michael J. Longo)

Let Me Out (Frank Paparelli, John Dizzy Gillespie)