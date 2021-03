Dianne Reeves à Marciac en 1998 (1/2)

Dianne Reeves à Jazz in Marciac le 13 août 1998.

Voici Dianne Reeves de retour à Marciac après un voyage qui l’a beaucoup marquée. Un an plus tôt, elle est tombée sous le charme du Brésil, elle a changé d'équipe et même de répertoire. Restent intactes, sa spiritualité, sa générosité et, bien sûr, l'étendue de ses performances vocales...

Dianne Reeves (voix)

Romero Lubambo (guitare)

Otmaro Ruíz (claviers)

Chris Severin (contrebasse, basse électrique)

Ricky Sebastian (batterie)

Munyungo Jackson (percussions)

Morning Has Broken (Traditionnel, Eleanor Farjeon)

Freedom Dance (Dianne Reeves, Eduardo Del Barrio, Jeanne Pisano)

Nine (Dianne Reeves, Eduardo Del Barrio)

Like A Lover (O Cantador) (Dorival Caymmi, Nelson Motta, Alan Bergman, Marilyn Bergman)

Triste (Antônio Carlos Jobim)

Love For Sale (Cole Porter)

O Mar (Dorival Caymmi)