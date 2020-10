Dianne Reeves à Marciac en 1996 (1/2)

Dianne Reeves à Jazz in Marciac le 11 août 1996.

Dianne Reeves, chanteuse hors norme souvent désignée comme principale héritière de Sarah Vaughan, Carmen McRae ou Dinah Washington, mais qui a su imposer son propre style vocal. Entre elle et le public français, c’est une histoire d’amour depuis sa mémorable prestation au New Morning à Paris, en 1997. Sur scène, elle donne la pleine mesure de son immense talent, comme ici un an plus tôt, au festival Jazz In Marciac...

Dianne Reeves (voix)

David Torkanowsky (piano)

Pierre Boussaguet (contrebasse)

Clarence Penn (batterie)

Leonard 'Doc' Gibbs (percussions)

Afro Blue (Mongo Santamaría, Oscar Brown Jr.)

(Mongo Santamaría, Oscar Brown Jr.) Softly, As In A Morning Sunrise (Sigmund Romberg, Oscar Hammerstein)

(Sigmund Romberg, Oscar Hammerstein) Body And Soul (Johnny Green, Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton)

(Johnny Green, Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton) After Hours (Rozz Gordon)

(Rozz Gordon) Love For Sale (Cole Porter)

(Cole Porter) Comes Love (Sam H. Stept, Lew Brown, Charles Tobias)