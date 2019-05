Diana Krall à Paris en 1996 (2/2)

C’est l’histoire d’une jolie blonde originaire de Colombie Britannique qui joue du piano depuis l’âge de 4 ans et qui devient professionnelle à l’âge de 15 ans. A 17, Diana Krall gagne une bourse pour le Berklee College Of Music où elle passe trois ans. De retour au Canada, elle attire l’attention du contrebassiste Ray Brown qui devient son mentor et lui conseille de prendre des leçons avec le pianiste Jimmy Rowles. Un enseignement qui va lui donner des ailes et l’envie de s’installer à New York en 1990 avec la volonté de perpétuer cette grande tradition américaine du jazz vocal et pianistique…

Diana Krall (piano, voix)

Russell Malone (guitare)

Paul Keller (contrebasse)