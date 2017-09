Dexter Gordon à la Maison de la Radio en 1973

Dexter Gordon est l’un des saxophonistes ténor les plus marquants de l’histoire du jazz en général et du bebop en particulier. Influencé par le lyrisme de Lester Young et la fougue d’Illinois Jacquet, il sera lui-même une source d’inspiration majeure pour deux monstres sacrés de la génération suivante : John Coltrane et Sonny Rollins. Au début des années 60, Dexter vient s’installer en Europe, ce qui fait qu’on avait beaucoup plus de chance de l’entendre à Paris qu’à New York. Comme de nombreux autres musiciens, écrivains ou peintres afro-américains, il a trouvé ici une sorte d’oasis culturelle, rafraîchissante et bienveillante, débarrassée de la stigmatisation et de l’oppression tellement présente aux USA…

Dexter Gordon (saxophone ténor)

Georges Arvanitas (piano)

Alby Cullaz (contrebasse)

Daniel Humair (batterie)

Fried Bananas (Dexter Gordon)

Days Of Wine And Roses (Henry Mancini, Johnny Mercer)

Didn't We? (Jimmy Webb)

Some Of The Blues (Dexter Gordon)

Jelly Jelly (Billy Eckstine, Duke Henderson, Earl Hines)

