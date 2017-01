Dexter Gordon à l'Espace Cardin en 1977

L’Espace Cardin avait servi de base de repli après que le concert houleux du guitariste et chanteur Muddy Waters, en 1976, ait poussé la direction de Radio France à éloigner le blues et le jazz de l’enceinte de la Maison de la Radio. Cette décision, pour le moins radicale, aura engendré une très belle série de concerts. A preuve celui que donnait, le 25 septembre 1977, l’immense saxophoniste Dexter Gordon, avec une rythmique de haute volée : Al Haig au piano, Pierre Michelot à la contrebasse et Kenny Clarke à la batterie. Dexter Gordon, c’était tout simplement la coolitude personnifiée; délicatesse et décontraction qu’il avait sans doute héritées de Lester Young, son influence majeure. Et, de son côté, Dexter aura influencé rien moins que John Coltrane et Sonny Rollins, avant d’être happé, en retour, par leurs expérimentations de jazz modal, dans les années 60…

Dexter Gordon (saxophone)

Al Haig (piano)

Pierre Michelot (contrebasse)

Kenny Clarke (batterie)

Sticky Wicket (Dexter Gordon)

A La Modal (Dexter Gordon)

Body And Soul (Johnny Green)

Antebus (Dexter Gordon)

Oleo (Sonny Rollins)