Dexter Gordon à la Maison de la Radio à Paris en 1973

Concert de Dexter Gordon au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris le 9 février 1973.

Dexter Gordon est l’un des saxophonistes ténor les plus marquants de l’histoire du jazz en général et du bebop en particulier. Influencé par le lyrisme de Lester Young et la fougue d’Illinois Jacquet, il sera lui-même une source d’inspiration majeure pour deux monstres sacrés de la génération suivante : John Coltrane et Sonny Rollins. Au début des années 60, Dexter vient s’installer en Europe, ce qui fait qu’on avait beaucoup plus de chance de l’entendre à Paris qu’à New York. Comme de nombreux autres musiciens, écrivains ou peintres afro-américains, il a trouvé ici une sorte d’oasis culturelle, rafraîchissante et bienveillante, débarrassée de la stigmatisation et de l’oppression tellement présente aux USA…

Dexter Gordon (saxophone ténor)

Georges Arvanitas (piano)

Alby Cullaz (contrebasse)

Daniel Humair (batterie)