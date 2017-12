Dee Dee Bridgewater à Marciac en 1992 (2/2)

Dee Dee Bridgewater ne pouvait choisir meilleur endroit que Jazz In Marciac pour son clin d’œil artistique à l’univers de Dizzy Gillespie. En effet, la générosité de Dee Dee et de Dizzy sont à l’image de ce festival fondé en 1978, à l'initiative de quelques amateurs passionnés, qui a aujourd’hui atteint une toute autre dimension mais qui a su garder son côté convivial et chaleureux, sous la présidence de Jean-Louis Guilhaumon. Ce que confirme notre confrère Alex Dutilh qui nous fait vivre, chaque été, le festival sur France Musique : « Jazz in Marciac c'est l'utopie réalisée du jazz populaire : 6000 spectateurs sous le chapiteau, 500 à l'Astrada, des milliers pour les concerts gratuits du Bis. Et 800 bénévoles qui donnent une âme à un festival où le jazz se déguste à volonté, du petit déjeuner de 11h à l'after de 3h du matin. Entre les deux, onctuosités gasconnes et gourmandise du swing »…

Dee Dee Bridgewater (voix)

Jon Hendricks (voix)

Jon Faddis (trompette)

David Sanchez (saxophone ténor)

Hank Jones (piano)

George Mraz (contrebasse)

Dennis Mackrel (batterie)

And Then She Stopped (Dizzy Gillespie)

Caravan (Juan Tizol, Duke Ellington, Irving Mills)

Lover Man (Jimmy Davis, Roger 'Ram' Ramirez, James Sherman)

Oo-Shoo-Be-Doo-Be (Bill Graham, Dizzy Gillespie, Joe Carroll)

Oop Bop Sh'Bam (Dizzy Gillespie)

Oop-Pop-A-Da (Babs Gonzales)

