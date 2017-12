Dee Dee Bridgewater à Marciac en 1992 (1/2)

Après avoir débuté au sein du Thad Jones/Mel Lewis Orchestra, en 1971, Dee Dee Bridgewater va rapidement se retrouver à chanter aux côtés de Sonny Rollins, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon, Max Roach ou encore Roland Kirk. Elle enregistre un premier album sous son nom, en 1974, et fait ensuite un détour par la comédie musicale à Broadway avec « The Wizz » et « Glinda The Good Witch ». C’est d’ailleurs avec une comédie musicale, « Sophisticated Ladies », qu’elle se fait connaître en France, en 1984, avant de décider de s'installer à Paris et de casser la baraque avec la chanson « Precious Thing », duo chanté avec Ray Charles, en 1989. Pour le millésime 92 du Festival Jazz In Marciac elle est dans un contexte résolument jazz et évoque l’univers musical de Dizzy Gillespie. Pour ce faire, elle invite une autre légende, le chanteur Jon Hendricks…

Dee Dee Bridgewater (voix)

Jon Hendricks (voix)

Jon Faddis (trompette)

David Sanchez (saxophone)

Hank Jones (piano)

George Mraz (contrebasse)

Dennis Mackrel (batterie)

Now's The Time (Charlie Parker)

Rhythm-A-Ning (Thelonious Monk)

My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

Blues For Diz (Dee Dee Bridgewater)

Groovin' High (Dizzy Gillespie)

Night In Tunisia (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli)

