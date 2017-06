Dave Brubeck à l'Olympia en 1972

Dave Brubeck qui nous a quitté, le 5 décembre 2012 à l’âge de 91 ans, a su faire cohabiter musique innovatrice et succès populaire. Pas besoin d’être un amateur averti pour reconnaître, dès les premières notes, « Take Five », le fameux thème à cinq temps signé Paul Desmond, ou encore « Blue Rondo A La Turk » et « Three To Get Ready », tous deux passés à la postérité en français grâce à leur adaptation par Claude Nougaro.

Après avoir mis fin, en décembre 1967, à l’aventure de son quartet historique qui réunissait Gene Wright, Joe Morello et l’incontournable Paul Desmond, Brubeck va constituer une nouvelle rythmique avec le contrebassiste Jack Six et le batteur Alan Dawson. Avec eux, il multiplie, à la fin des années 60 et au début des années 70, les jam sessions avec le saxophone baryton de Gerry Mulligan. Et puis c‘est au tour du saxophone alto de Paul Desmond de revenir dans la danse, notamment lors de cette tournée européenne qui va les mener de Paris à Berlin en passant par Rotterdam et donner naissance à l’album « We're All Together Again For The First Time ».

Certaines discographies erronées le présente, à tort, comme intégralement enregistré à Paris. Mais seule la composition intitulée « Koto Song » provenait bien de leur prestation à l’Olympia. Nous allons donc vous proposer de revivre les meilleurs moments de ce concert du 26 octobre 1972 et d’écouter ces titres restés inédits depuis leur première diffusion par André Francis…

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Gerry Mulligan (saxophone baryton)

Jack Six (contrebasse)

Alan Dawson (batterie)

Truth (Dave Brubeck)

The Sermon On The Mount (Dave Brubeck)

Someday My Prince Will Come (Frank Churchill, Larry Morey)

Koto Song (Dave Brubeck)

Line For Lyons (Gerry Mulligan)

All The Things You Are (Jerome Kern)

Take Five (Paul Desmond)

