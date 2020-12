Dave Brubeck à Paris en 1972 (2/2)

Dave Brubeck à l'Olympia à Paris le 26 octobre 1972.

Dave Brubeck avait entre autres talents celui de faire cohabiter innovation musicale et succès planétaire ! Pas besoin d’être un grand connaisseur pour reconnaître dès les premières notes « Take Five », tube à cinq temps composé par son fidèle comparse Paul Desmond, ou bien « Blue Rondo A La Turk » et « Three To Get Ready » passés à la postérité en français, sous les titres « À Bout De Souffle » et « Le Jazz Et La Java », grâce à leur adaptation par Claude Nougaro…

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Gerry Mulligan (saxophone baryton)

Jack Six (contrebasse)

Alan Dawson (batterie)

Someday My Prince Will Come (Frank Churchill, Larry Morey)

Line For Lyons (Gerry Mulligan)

All The Things You Are (Jerome Kern, Oscar Hammerstein)

Take Five (Paul Desmond)

Blues (Dave Brubeck)

Dave Brubeck & Paul Desmond - 1975 : The Duets (A&M Records – SP-703)

These Foolish Things (Jack Strachey, Eric Maschwitz)

