Dave Brubeck à Paris en 1972 (1/2)

Dave Brubeck à l'Olympia à Paris le 26 octobre 1972.

Cette tournée européenne du quintet de Dave Brubeck va les mener de Paris à Berlin, en passant par Rotterdam, et donner naissance à l’album « We're All Together Again For The First Time ». Certaines discographies le présentent, à tort, comme entièrement enregistré à Paris mais seule « Koto Song » provenait de leur mémorable prestation à l’Olympia ! Voici, pour célébrer le centenaire de la naissance du pianiste et compositeur, le concert dans son intégralité…

Dave Brubeck (piano)

Paul Desmond (saxophone alto)

Gerry Mulligan (saxophone baryton)

Jack Six (contrebasse)

Alan Dawson (batterie)

Things Ain't What They Used To Be (Mercer Ellington)

Truth (Dave Brubeck)

The Sermon On The Mount (Dave Brubeck)

Jumpin’ Bean (Gerry Mulligan)

Koto Song (Dave Brubeck

Circadian Dysrhythmia (Dave Brubeck)

Thank You (Dave Brubeck)

