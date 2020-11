Daniel Humair à Paris en 1983 (1/2)

Daniel Humair à l'Elysée Montmartre à Paris le 25 mai 1983.

Daniel Humair, percussionniste et peintre né à Genève en 1938, résume ainsi sa vie d’artiste : « Si je ne m’amuse pas, ça ne m’intéresse pas » ! On dit souvent qu’il a joué avec le dictionnaire du jazz, à l’exception de Miles Davis et Sonny Rollins. On précise aussi que c’est un très grand technicien de la batterie. Pourtant il est autodidacte, comme en peinture. Mais s'il déclare que sa peinture n'a pas vraiment de rapport avec sa musique, on peut toutefois y déceler une même beauté du geste...

Daniel Humair (batterie)

Franco Ambrosetti (trompette)

François Jeanneau (saxophone ténor, saxophone soprano)

David Friedman (vibraphone)

Henri Texier (contrebasse)

Fluctuations (François Jeanneau)

A Swiss Celebration (David Friedman)

Vibraphone Solo (David Friedman)

Le Lynx (François Jeanneau)

