Count Basie & LHR à Juan-les-Pins en 1961

Count Basie au Festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins le 20 juillet 1961.

Malgré le déclin de l’ère des big bands, après la deuxième guerre mondiale, Count Basie remonte une grande formation de 16 musiciens, dès 1952. En 1961, elle constituait toujours ce qui se faisait de mieux dans le genre, avec Thad Jones, Sonny Cohn, Lennie Johnson et ’Snooky’ Young à la trompette, Quentin Jackson, Benny Powell et Henry Coker au trombone, Marshall Royal et Frank Wess au saxophone alto, Budd Johnson et Frank Foster au sax ténor, Charlie Fowlkes au sax baryton, Freddie Green à la guitare, Eddie Jones à la contrebasse, Sonny Payne à la batterie et O.C. Smith au chant, rejoints en deuxième partie par le trio vocal LHR (Dave Lambert, Jon Hendricks et Annie Ross).

Thad Jones, Sonny Cohn, Lennie Johnson et ’Snooky’ Young (trompette)

Quentin Jackson, Benny Powell et Henry Coker (trombone)

Marshall Royal et Frank Wess (saxophone alto)

Budd Johnson et Frank Foster (saxophone ténor)

Charlie Fowlkes (saxophone baryton)

Count Basie (piano)

Freddie Green (guitare)

Eddie Jones (contrebasse)

Sonny Payne (batterie)

Dave Lambert, Jon Hendricks et Annie Ross (voix)

Segue In C (Frank Wess)

Who Me ? (Frank Foster)

Deed I Do (Fred Rose, Walter Hirsch)

Make Me A Present Of You (Joe Greene)

Smack Dab In The Middle (Jesse Stone)

Ol' Man River (Jerome Kern)

It's Sand, Man! (Ed Lewis)

Rusty Dusty Blues (J. Mayo Williams)

Pop Pop A Deed Goes (?)

Everyday I Have The Blues (Peter Chatman)

[1ère diffusion 10/12/2016]