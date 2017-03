Clin d'oeil à André Francis (2/2)

André Francis, un brin taquin, aime à dire que sa vie s'est en fait construite sur un malentendu. Celui qui, pour des générations de Français, fut la voix du jazz sur les ondes de Radio France, qui fut l’un des fondateurs de l'Académie du jazz en 1954, qui fut directeur artistique du festival de Châteauvallon de 1970 à 1980, qui créa le Concours international de jazz de la Défense en 1977, qui fut le premier président de l’Orchestre national de jazz en 1986, qui lança de nombreux festivals avant de présenter, jusqu'en 1999, celui d’Antibes Juan-les-Pins, s’imaginait un autre destin…

Il se rêvait créateur plus que passeur, peintre ou dessinateur plus qu’homme de médias. Ce sont donc les images qui l’animaient, mais c’est le son qui l'a rattrapé. Tout d'abord, au Club d'Essai de Jean Tardieu, puis Radio Tanger International, en pleine guerre d'Algérie, avant les années fastes à Radio France. Ce n’est donc pas un hasard si, depuis le 7 mars et jusqu’au 7 avril, André Francis expose ses photographies et dessins au Pannonica, à Nantes. L’homme de radio et de télévision, le talentueux programmateur de concerts n’aura donc jamais cessé de dessiner ou photographier tous ces artistes qu’il aimait tant.

Raymond Fol, Georges Arvanitas, René Urtreger, Martial Solal (piano)

Eddie Louiss (orgue)

Luigi Trussardi, Jacky Samson (contrebasse)

René Nand, Charles Saudrais (batterie)