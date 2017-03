Clin d'oeil à André Francis (1/2)

A bientôt 92 ans et pratiquement 70 ans de jazz à son actif, André Francis, homme de radio et de télévision, producteur et programmateur de concerts et de festivals, a bien mérité le surnom de Monsieur Jazz. A partir de 1947 et jusqu’à sa retraite en 1996, il aura organisé ou enregistré plus de 10000 concerts! Il débute à la radio avec un programme consacré à la littérature africaine. Et on le connaît bien sûr pour ses nombreuses émissions de jazz sur les antennes de France Inter, France Culture et France Musique. On peut citer, entre autres, « Jazz Variétés » avec Charles Delaunay et Bobby Forest, puis « Jazz Sur Scène » et « Jazz Vivant ». En 1958, il publie avec succès l'ouvrage sobrement intitulé « Jazz » et, en 1964, il est nommé responsable du Bureau du jazz de Radio France.

Pour toutes ces raisons, nous avons souhaité adresser à André Francis un clin d’œil amical, à l'aide d'un véritable document sonore : nous l'entendrons présenter le premier concert de jazz diffusé, en direct sur France Musique, depuis le studio 104 de la Maison de la Radio, avec les pianistes Raymond Fol, Georges Arvanitas, René Urtreger, Martial Solal, l’organiste Eddie Louiss, les contrebassistes Luigi Trussardi et Jacky Samson, ainsi que les batteurs René Nand et Charles Saudrais.

Raymond Fol, Georges Arvanitas, René Urtreger, Martial Solal (piano)

Eddie Louiss (orgue)

Luigi Trussardi, Jacky Samson (contrebasse)

René Nand, Charles Saudrais (batterie)