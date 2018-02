Claude Nougaro à Juan-les-Pins en 1994 (2/2)

Auteur-compositeur-interprète, poète et dessinateur, Claude Nougaro est un artiste total. Mais c’est, avant tout, un chanteur à la voix puissante, héritée de son père, Pierre, premier baryton à l'Opéra de Paris, avec une corde sensible et romantique qu’il doit sans doute à sa maman, Liette Tellini, pianiste italienne. Dans son existence parfois chaotique il y a, professionnellement, une cassure. Au milieu des années 80, son album « Bleu Blanc Blues » est suivi, d’un « Nougaro sur scène » avec plus de 300 concerts qui laissent penser que tout va bien pour lui. Mais les chiffres de ventes de ses disques sont jugés insuffisants par sa maison de disques qui décide de se séparer de l’artiste. Une rupture qui constitue un véritable électrochoc pour Nougaro qui vend son domicile parisien et part, à New York, pour tenter l’aventure. Il en résulte le fameux « Nougayork », cet album aux accents rock et funk qui vont le propulser dans une autre galaxie…

Claude Nougaro (voix)

Maurice Vander (piano)

Arnaud Dunoyer de Segonzac (claviers)

Jean-Marie Ecay (guitare)

Laurent Vernerey (basse)

Loïc Pontieux (batterie)

Façon Chaplin (Claude Nougaro, Jean-Claude Vannier)

Dansez Sur Moi (Claude Nougaro, Neal Hefti, Bobby Troup)

A Tes Seins (Saint-Thomas) (Claude Nougaro, Sonny Rollins)

Clodi Clodo (Claude Nougaro, Victor Meusy)

L’Irlandaise (Claude Nougaro, Didier Lockwood)

Vie Violence (Claude Nougaro, Richard Galliano)

Autour De Minuit ('Round Midnight) (Claude Nougaro, Thelonious Monk, Bernie Hanighen, Cootie Williams)

Le Gardien De Phare (Claude Nougaro, Sebastian Santa Maria)

Nougayork (Claude Nougaro, Philippe Saisse)

Il Faut Tourner La Page (Claude Nougaro, Philippe Saisse)

Rimes (Il Camino) (Claude Nougaro, Aldo Romano)

Le Chat (The Cat) (Claude Nougaro, Lalo Schifrin, Rick Ward)

Toulouse (Claude Nougaro, Claude Chevalier)