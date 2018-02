Claude Nougaro à Juan-les-Pins en 1994 (1/2)

Claude Nougaro est né, le 9 septembre 1929, à Toulouse, cité gasconne symbole de sa vie et de son œuvre. Il est celui qui a sans doute réussi, mieux que personne, cette improbable fusion entre poésie, chanson française et rythmes syncopés. Pas si étonnant finalement quand on sait que, dès les années 50, il écrivait déjà des chansons pour Marcel Amont ou Philippe Clay et rencontrait alors Georges Brassens qui allait devenir son ami et son mentor. On parle toujours de lui aujourd’hui comme l’un de nos auteurs-compositeurs-interprètes les plus prolifiques, les plus ouverts sur la création et curieux de nouvelles aventures stylistiques. Nous voici conviés à une magnifique traversée musicale depuis la Haute-Garonne jusqu’au Brésil, en passant par New York :

« Gare Gare Gare,

Là c'est du mastoc,

C'est pas du Ronsard,

C'est de l'amerloque »…

Claude Nougaro (voix)

Maurice Vander (piano)

Arnaud Dunoyer de Segonzac (claviers)

Jean-Marie Ecay (guitare)

Laurent Vernerey (basse)

Loïc Pontieux (batterie)

Cécile, Ma Fille (Claude Nougaro, Jacques Datin)

Tu Verras (O Que Será?) (Claude Nougaro, Chico Buarque)

Les Points (Claude Nougaro, Jean-Claude Vannier)

Tchin Chine (Claude Nougaro, Daniel Goyone)

Ça Tourne (Claude Nougaro, Daniel Goyone)

C’est Une Garonne (Claude Nougaro, Ray Lema)

La Pluie Fait Des Claquettes (Claude Nougaro, Maurice Vander)

À Bout De Souffle (Blue Rondo à la Turk) (Claude Nougaro, Dave Brubeck)

Sing Sing Song (Work Song) (Claude Nougaro, Nat Adderley, Oscar Brown Jr.)

Prisonnier Des Nuages (Claude Nougaro, Maurice Vander)

Dali Gala (Claude Nougaro, Maurice Vander)

Un Eté (Claude Nougaro, Bruno Martino, Bruno Brighetti)