Claude Nougaro à Juan-les-Pins en 1994 (1/2)

Claude Nougaro au festival d'Antibes Juan-les-Pins le 22 juillet 1994.

Claude Nougaro a deux passions, le jazz et sa ville natale, Toulouse. Et il passe sa vie à voyager, en chansons comme dans la réalité. Mais, au milieu des années 80, sa maison de disques décide de se séparer de lui. Rupture qui constitue un véritable électrochoc. Il vend son domicile parisien et part, à New York, pour tenter l’aventure. En résulte le fameux « Nougayork », album qui le propulse dans une autre galaxie…

Claude Nougaro (voix)

Maurice Vander (piano)

Arnaud Dunoyer de Segonzac (claviers)

Jean-Marie Ecay (guitare)

Laurent Vernerey (basse)

Loïc Ponthieux batterie)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Cécile, Ma Fille (Jacques Datin, Claude Nougaro)

Tu Verras (O Que Será?) (Chico Buarque, Claude Nougaro)

Les Points (Jean-Claude Vannier, Claude Nougaro)

Tchin-Chine (Daniel Goyone, Claude Nougaro)

Ça Tourne (Daniel Goyone, Claude Nougaro)

C’est Une Garonne (Ray Lema, Claude Nougaro)

La Pluie Fait Des Claquettes (Claude Nougaro, Maurice Vander)

À Bout De Souffle (Blue Rondo à la Turk) (Claude Nougaro, Dave Brubeck)

Sing Sing Song (Work Song) (Claude Nougaro, Nat Adderley, Oscar Brown Jr.)

Prisonnier Des Nuages (Claude Nougaro, Maurice Vander)

Dali Gala (Claude Nougaro, Maurice Vander)

Un Eté (Claude Nougaro, Bruno Martino, Bruno Brighetti)