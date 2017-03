Chick Corea & John McLaughlin à Vienne en 1991 (2/2)

Chick Corea et John McLaughlin se sont rencontrés, en 1969, chez Miles Davis, pour l’enregistrement des albums « In A Silent Way » et « Bitches Brew ». Mais, une génération plus tard, c’est dans un tout autre contexte et en session acoustique que nous allons retrouver, en fin de concert, les deux complices pour un duo impromptu et plein de virtuosité…

Chick Corea (piano)

John Patitucci (contrebasse)

Dave Weckl (batterie)

Quartet No. 2 - Part II (Chick Corea)

Chick Corea (piano)

John McLaughlin (guitare)