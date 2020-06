Chick Corea & John McLaughlin à Vienne en 1991

Chick Corea & John McLaughlin au festival Jazz à Vienne le 11 juillet 1991.

Le théâtre antique de Vienne (Isère) fut l’un des plus grands de l’Empire romain (il peut accueillir 7500 spectateurs) et il possède une très belle acoustique appréciée par Chick Corea qui sera rejoint en fin de concert par son ami de longue date, le guitariste John McLaughlin, pour un duo acoustique impromptu et à l’impressionnante virtuosité…

John McLaughlin (guitare)

Chick Corea (piano)

John Patitucci (contrebasse)

Dave Weckl (batterie)

Quartet No. 2 - Part II (Chick Corea)

(Chick Corea) All Blues (Miles Davis)

(Miles Davis) Straight No Chaser (Thelonious Monk)