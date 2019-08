Chick Corea en 1995 à Marciac

Armando Anthony ‘Chick’ Corea a appris la musique en autodidacte puis le concertiste Salvatore Sullo l'a pris sous son aile. Il débute sa carrière professionnelle dans l’orchestre de Cab Calloway puis chez Blue Mitchell, Herbie Mann, Willie Bobo et Mongo Santamaría. En 1968, il se fait remarquer avec l'album choc « Now He Sings, Now He Sobs » et il entre chez Miles Davis avec qui il enregistre « Filles De Kilimanjaro », « In A Silent Way » et « Bitches Brew ». On pourrait évoquer plein d’autres aventures car il s’agit d’une légende vivante mais on va plutôt l’écouter, en solo et au piano…

Chick Corea (piano)

Armando's Rhumba (Chick Corea)

(Chick Corea) Brasilia (Chick Corea)

(Chick Corea) Someone To Watch Over Me (George Gershwin, Ira Gershwin)

(George Gershwin, Ira Gershwin) I Didn’t Know What Time It Was (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

(Richard Rodgers, Lorenz Hart) This Nearly Was Mine (Richard Rodgers, Oscar Hammerstein)

(Richard Rodgers, Oscar Hammerstein) How Deep Is The Ocean? (Irving Berlin)

(Irving Berlin) Pannonica (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) ‘Round Midnight (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Trinkle, Tinkle (Thelonious Monk)