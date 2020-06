Chick Corea à Vienne en 1991 (1/2)

Chick Corea au festival Jazz à Vienne le 11 juillet 1991.

Chick Corea se fait connaître en 1968 avec un album choc, « Now He Sings, Now He Sobs », et il remplace Herbie Hancock chez Miles Davis avec lequel il enregistre « Filles De Kilimanjaro », « In A Silent Way » et « Bitches Brew ». Il multiplie les expériences avant-gardistes, notamment avec son groupe de free jazz Circle, fondé avec un autre transfuge de chez Miles, le bassiste Dave Holland. Puis virage à 180 degrés avec la fusion latine de Return To Forever. Chick n’aura ensuite de cesse d’alterner entre sonorités électriques et naturelles, entre son Elektric Band et son Akoustic Band que nous allons avoir le plaisir d’entendre avec John Patitucci à la contrebasse et Dave Weckl à la batterie…

Chick Corea (piano)

John Patitucci (contrebasse)

Dave Weckl (batterie)

Chasin' The Trane (John Coltrane)

(John Coltrane) Summer Night (John Coltrane)

(John Coltrane) Humpty Dumpty (Chick Corea)

(Chick Corea) 'Round Midnight (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Rhythm-A-Ning (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Quartet No. 2 - Part II (Chick Corea)