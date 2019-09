Chick Corea en 1994 à Boulogne-Billancourt

Sur Chick Corea, on a presque tout dit et tout écrit. On évoque souvent, quel que soit le contexte musical, sa technique prodigieuse. Mais on évoque plus rarement son sens du swing indéfectible. C’est pourtant l’une des caractéristiques qui l’unit à Ahmad Jamal, McCoy Tyner, Herbie Hancock ou Keith Jarrett dans le top 5 des légendes vivantes du piano jazz. Tout au long de sa carrière, il aura multiplié les expériences avant-gardistes. Il fonde le groupe de free jazz Circle avec un autre transfuge de chez Miles Davis, le contrebassiste Dave Holland. Puis il opère un virage à 180 degrés vers le jazz fusion et les sonorités latines du groupe Return To Forever. Il n’aura ensuite de cesse d’alterner entre sonorités acoustiques et fée électricité, entre l'Akoustic Band et l'Elektric Band que nous allons écouter ce soir…

Chick Corea (claviers)

Eric Marienthal (saxophone alto, saxophone soprano)

Mike Miller (guitare)

Jimmy Earl (basse)

Gerry Novak (batterie)

Monk’s Mood (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Ished (Chick Corea, Jimmy Earl)

(Chick Corea, Jimmy Earl) Prélude Op. 11 No. 2 (improvisation) (Alexandre Scriabine)

(Alexandre Scriabine) Tumba (Chick Corea)

(Chick Corea) Final Frontier (Chick Corea)

