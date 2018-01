Chet Baker à Hambourg en 1979 (2/2)

Le contexte de ce jazz club atypique, Onkel Pö's Carnegie Hall, à l’acoustique remarquable et au public averti, n’est pas étranger au fait que ce concert soit très bon sur le plan technique, mais également limpide, compact et puissant sur le plan musical. Il s’agit d’un trésor qui était caché dans les archives de la Norddeutscher Rundfunk, la Radio de l'Allemagne du Nord. Chet Baker y déborde d’énergie et n’hésite pas à se lancer dans de longues improvisations. Il interprète dans cette seconde partie deux morceaux de 27 et 23 minutes. Un thème signé Wayne Shorter, l'autre Richie Beirach car, on le sait, Chet Baker n’a jamais vraiment composé. Mais c’était l’un de ceux qui pouvait le mieux comprendre et absorber les idées musicales de ses contemporains…

Chet Baker (trompette, voix)

Phil Markowitz (piano)

Jean-Louis Rassinfosse (contrebasse)

Charlie Rice (batterie)

Black Eyes (Wayne Shorter)

Broken Wing (Richie Beirach)

Chet Baker le 15 février 1954 aux Studios Capitol à Hollywood

Chet Baker (trompette, voix)

Russ Freeman (piano)

Carson Smith (contrebasse)

Bob Neel (batterie)

Time After Time (Jule Styne, Sammy Cahn)

