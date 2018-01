Chet Baker à Hambourg en 1979 (1/2)

Voici un amical clin d’œil à notre consœur allemande la NDR, Norddeutscher Rundfunk qui, le 2 avril 1979, avait eu l’excellente idée d’installer ses micros sur la scène d'Onkel Pö’s Carnegie Hall, à Hambourg. Un jazz club légendaire qui fut en activité d’octobre 1970 à janvier 1986 et qui accueillait tous les styles, pour un public exigeant. On y retrouve Chet Baker, trompettiste et chanteur à l’existence digne d’un roman noir. On connaît tous son visage d’ange qui sera fracassé par la vie. On a tout écrit sur cette icône dont l’influence dépasse largement celle du jazz instrumental grâce à ce chant qui possède les mêmes qualités que son jeu de trompette: la légèreté, la sensualité et aussi la fragilité. Mais on se souviendra surtout qu’avant de disparaître tragiquement à Amsterdam, en mai 1988, il refera surface à la fin des années 70 pour nous offrir des concerts fascinants, à commencer par celui qu’avait opportunément capté la Radio de l'Allemagne du Nord…

Chet Baker (trompette, voix)

Phil Markowitz (piano)

Jean-Louis Rassinfosse (contrebasse)

Charlie Rice (batterie)

There Will Never Be Another You (Harry Warren, Mack Gordon)

Love For Sale (Cole Porter)

You Can't Go Home Again (Don Sebesky)

Chet Baker en juillet 1956 au Forum Theatre de Los Angeles

Chet Baker (trompette, voix)

Russ Freeman (piano)

Jimmy Bond (contrebasse)

Lawrence Marable (batterie)

My Ideal (Leo Robin, Newell Chase, Richard Whiting)

