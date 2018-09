Charlie Haden Quartet West à Nice en 1988 (2/2)

Le réalisateur et scénariste Jean-Louis Comolli a très bien défini l’univers de Charlie Haden : « La basse de Haden, mesurée, sobre et sereine, trouve le ton justepour accueillir, dans les profondeurs du jazz, d'autres révoltes… ». Il fait référence à l’engagement politique de celui qui considérait le jazz comme la musique de la rébellion et estimait que sa mission était de défier le monde à travers l’art. Charlie Haden déclarait lui : « J'ai appris très jeune que la musique vous apprend la vie. Quand vous êtes au milieu de l'improvisation, il n'y a pas d'hier ni de demain, il y a le moment où vous êtes. Dans ce beau moment, vous vivez votre véritable insignifiance pour le reste de l'univers. C'est alors, et alors seulement, que vous pouvez expérimenter votre véritable signification »…

Charlie Haden (contrebasse)

Ernie Watts (saxophone ténor)

Alan Broadbent (piano)

Paul Motian (batterie)

Passport (Charlie Parker)

(Charlie Parker) Hermitage (Pat Metheny)

(Pat Metheny) Lonely Woman (Ornette Coleman)

(Ornette Coleman) Sunday At The Hillcrest (Charlie Haden)

Charlie Haden -American Dreams (Verve Records ‎– 440 064 096-2)

Love Like Ours (Marilyn Bergman, Alan Bergman, Dave Grusin)

