Charlie Haden Quartet West à Nice en 1988 (1/2)

Contrebassiste à la sonorité caractéristique, chef d’orchestre engagé et avant-gardiste, compositeur admiré et enseignant respecté, tel était Charlie Haden. Il s’est fait connaître, en 1959, au sein du quartet du saxophoniste et pionnier du free jazz Ornette Coleman avant de cofonder, en 1969, le légendaire Liberation Music Orchestra avec Carla Bley et de poursuivre sa révolution de l’approche harmonique de la basse avec entre autres le pianiste Keith Jarrett. A l’instar de ses illustres prédécesseurs Jimmy Blanton et Charles Mingus, Charlie Haden a contribué à libérer la basse de son rôle traditionnel d'accompagnement, souhaitant la faire participer directement à l'improvisation du groupe…

Charlie Haden (contrebasse)

Ernie Watts (saxophone ténor)

Alan Broadbent (piano)

Paul Motian (batterie)

Segment (Charlie Parker)

(Charlie Parker) Live Your Dreams (Ernie Watts)

(Ernie Watts) Child's Play (Charlie Haden)

(Charlie Haden) First Song (Charlie Haden)

(Charlie Haden) In The Moment (Charlie Haden)