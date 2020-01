Charles Mingus à Paris en 1970 (2/2)

Charles Mingus immense contrebassiste et compositeur, mais également pianiste, violoncelliste et même tromboniste à ses débuts, Eddie Preston trompettiste découvert chez Hampton, applaudi chez Ellington et Basie avant de rejoindre Mingus aux côtés de Charles McPherson disciple de Charlie Parker dont il a enregistré quelques reprises sur la bande originale du film « Bird » de Clint Eastwood, Bobby Jones saxophoniste ténor et clarinettiste bien trop méconnu, Jaki Byard, pianiste éclectique aussi enthousiasmant dans le style stride que dans le free jazz, Dannie Richmond batteur indispensable au son de Mingus et fidèle compagnon pendant plus de vingt ans…

Charles Mingus (contrebasse)

Eddie Preston (trompette)

Charles McPherson (saxophone alto)

Bobby Jones (saxophone ténor et clarinette)

Jaki Byard (piano)

Dannie Richmond (batterie)

(Neil Moret, Richard Whiting) Orange Was The Color Of Her Dress, Then Silk Blue (Charles Mingus)

(Charles Mingus) Fables Of Faubus (Charles Mingus)

(Charles Mingus) Ellington Medley : In A Sentimental Mood (Duke Ellington, Manny Kurtz, Irving Mills) / Sophisticated Lady (Duke Ellington, Mitchell Parish, Irving Mills) / Mood Indigo (Duke Ellington, Barney Bigard, Irving Mills) / Take The 'A' Train (Billy Strayhorn)