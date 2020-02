Charles Lloyd à Paris en 1982 (2/2)

Charles Lloyd au Théâtre de Paris le 25 octobre 1982.

En 1967, lors de la première édition du Festival de Jazz de Montreux, le public ne s’attendait pas à un tel déferlement musical, une telle force libertaire. Le saxophoniste et flûtiste Charles Lloyd s’était entouré d’une section rythmique irrésistible, Keith Jarrett au piano, Ron McClure à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie pour un concert devenu mythique, qui portait déjà en lui l’élan du free jazz et des musiques mystiques. 15 ans plus tard, en 1982, avec son nouveau quartet, il s’agissait d’un retour très attendu...

Charles Lloyd (saxophone ténor, flûte)

Michel Petrucciani (piano)

Palle Danielsson (contrebasse)

Sonship Theus (batterie)

Of Course, Of Course (Charles Lloyd)

(Charles Lloyd) Maybe Yes (Michel Petrucciani)

(Michel Petrucciani) The Call (Imke) (Charles Lloyd)

(Charles Lloyd) Forest Flower (1. Sunrise / 2. Sunset) (Charles Lloyd)

Charles Lloyd - Montreux 82 (Elektra Musician ‎– 60220-1)

Very Early (Bill Evans)

