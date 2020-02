Charles Lloyd à Paris en 1982 (1/2)

Charles Lloyd au Théâtre de Paris le 25 octobre 1982.

Charles Lloyd monte en 1966 un quartet incroyable avec Keith Jarrett, Cecil McBee et Jack DeJohnette. Avec eux il fusionne post-bop et free jazz et anticipe les musiques du monde. Leur album « Forest Flower » est l’un des disques de jazz ayant eu le plus de succès au milieu des années 60. Mais, après la dissolution du quartet en 1969, Charles Lloyd entre dans une période de retraite partielle. De temps à autres, on l'entend jouer pour les Beach Boys, mais il disparaît de la scène jazz et tombe presque dans l’oubli. Michel Petrucciani (19 ans à l’époque) va le sortir de sa réserve et lui redonner le goût de jouer puis de partir en tournée…

Charles Lloyd (saxophone ténor, flûte)

Michel Petrucciani (piano)

Palle Danielsson (contrebasse)

Sonship Theus (batterie)

Michel (Charles Lloyd)

(Charles Lloyd) Wind In The Trees (Charles Lloyd)

(Charles Lloyd) Night Blooming Jasmine (Charles Lloyd)

(Charles Lloyd) Tone Poem (Charles Lloyd)