Centenaire de la naissance de 'Bird' : Charlie Parker à New York (2/2)

Charlie Parker au Carnegie Hall à New York le 17 septembre 1950.

Nous poursuivons notre célébration du centenaire de la naissance de Charlie Parker et le retrouvons un an plus tard au Carnegie Hall mais dans un autre contexte puisqu'il y est entouré d'un orchestre de chambre constitué d’un quintet à cordes, d’une harpe, d’un hautbois, ainsi que d'une section rythmique. Un concert qui complète idéalement les magnifiques séances studio que l’on connaît sous l’appellation « Charlie Parker With Strings »…

Charlie Parker (saxophone alto)

Tom Mace (hautbois)

Wallace McManus (harpe)

Sam Caplan (violon)

Stan Karpenia (violon)

Ted Blume (violon)

Dave Uchitel (alto)

Bill Rundy (violoncelle)

Al Haig (piano)

Tommy Potter (contrebasse)

Roy Haynes (batterie)

What Is This Thing Called Love? (Cole Porter)

April In Paris (Vernon Duke, Yip Harburg)

Repetition (Neal Hefti)

Easy To Love (Cole Porter)

Rocker (Gerry Mulligan)

Charlie Parker aux Studios Radio Recorders à Hollywood en juin 1952

Charlie Parker (saxophone alto)

Johnny Hodges (saxophone alto)

Benny Carter (saxophone alto)

Ben Webster (saxophone ténor)

Flip Phillips (saxophone ténor)

Charlie Shavers (trompette)

Barney Kessel (guitare)

Oscar Peterson (piano)

Ray Brown (contrebasse)

J.C. Heard (batterie)

What Is This Thing Called Love? (Cole Porter)

Ballad Medley

Funky Blues (Johnny Hodges)