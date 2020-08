Centenaire de la naissance de 'Bird' : Charlie Parker à New York (1/2)

Charlie Parker au Carnegie Hall à New York le 18 septembre 1949.

Il y a 100 ans, naissait l’un des plus grands génies de l’histoire du jazz : Charlie Parker, révolutionnaire au début des années 40, faisant surgir de son saxophone alto les fulgurances du bebop ! ‘Bird’, le plus bel oiseau qui soit, à son aise dans tous les contextes, que ce soit avec les formations les plus pointues ou bien, plus inattendu, en mode jam session avec d’autres légendes du jazz réunies par le producteur Norman Granz, comme le 18 septembre 1949 au Carnegie Hall. Il est aux anges, il n’a aucune pression, il est à l'affiche de Jazz At The Philharmonic avec Ella Fitzgerald, Lester Young, Roy Eldridge... Ce soir-là, il ne joue pas vraiment comme d’habitude, mais il est à son sommet...

Charlie Parker (saxophone alto)

Ella Fitzgerald (voix)

Roy Eldridge (trompette)

Tommy Turk (trombone)

Lester Young (saxophone ténor)

Flip Phillips (saxophone ténor)

Hank Jones (piano)

Ray Brown (contrebasse)

Buddy Rich (batterie)

Perdido (Juan Tizol, Ervin Drake, Hans Lengsfelder)

The Opener (Duke Ellington)

Lester Leaps In (Lester Young)

Embraceable You (George Gershwin, Ira Gershwin)

Flying Home (Lionel Hampton, Benny Goodman)

How High The Moon (Morgan Lewis, Nancy Hamilton)