Carmen McRae à Nice en 1980

Dès l’âge de 8 ans, Carmen McRae apprend le piano et à 17 ans, elle attire l'attention de Teddy Wilson qui lui présente Billie Holiday, son idole. Billie enregistre en 1939 l’une des toutes premières chansons écrites par Carmen, « Dream Of Life ». Dans les années 40, elle se se fait un nom en jouant du piano au Minton's Playhouse, là où s’invente le bebop. Elle y rencontre le trompettiste Dizzy Gillespie et aussi le batteur Kenny Clarke qu’elle épouse. Et puis sa rencontre avec le producteur Milt Gabler est décisive. Elle signe un contrat avec Decca Records, se libère de l’influence de Billie Holiday et impose enfin son phrasé au fond du temps…

Carmen McRae (voix, piano)

Marshall Otwell (piano)

Jay Anderson (contrebasse)

Mark Pulice (batterie)

That Old Black Magic (Harold Arlen, Johnny Mercer)

(Harold Arlen, Johnny Mercer) Don't Get Around Much Anymore (Duke Ellington, Bob Russell)

(Duke Ellington, Bob Russell) If I Were A Bell (Frank Loesser)

(Frank Loesser) Here's That Rainy Day (Jimmy Van Heusen, Johnny Burke)

(Jimmy Van Heusen, Johnny Burke) Sometimes I'm Happy (Sometimes I'm Blue) (Vincent Youmans, Irving Caesar)

(Vincent Youmans, Irving Caesar) My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

(Richard Rodgers, Lorenz Hart) Burst In With The Dawn (Al Jarreau)

(Al Jarreau) On Green Dolphin Street (Bronisław Kaper, Ned Washington)

(Bronisław Kaper, Ned Washington) 'Round Midnight (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) What A Little Moonlight Can Do (Harry M. Woods)

(Harry M. Woods) I'd Rather Leave While I'm In Love (Peter Allen, Carol Bayer-Sager)

(Peter Allen, Carol Bayer-Sager) Sunday (Chester Conn, Jule Styne, Bennie Krueger, Ned Miller)

(Chester Conn, Jule Styne, Bennie Krueger, Ned Miller) If Love Were All (Noël Coward)