Carla Bley à Paris en 1982 (2/2)

Carla Bley au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris le 16 mars 1982.

Le Carla Bley Band tranche avec ses expérimentations précédentes, le Jazz Composer's Orchestra avec son compagnon de l’époque, Michael Mantler, ou bien le Liberation Music Orchestra de Charlie Haden. Avec cette nouvelle formation, Carla Bley n’affiche plus ses opinions politiques ouvertement, ce qui ne l’empêche pas de produire une musique toujours aussi libre. Et ses prestations sont assez proches du théâtre musical car les musiciens se transforment en comédiens et chanteurs…

Carla Bley (orgue et claviers)

Michael Mantler (trompette)

Gary Valente (trombone)

Earl McIntyre (tuba et trombone basse)

Vincent Chancey (cor)

Steve Slagle (saxophone soprano, alto et flûte)

Tony Dagradi (saxophone ténor et flûte)

Arturo O'Farrill (piano)

Steve Swallow (basse)

D. Sharpe (batterie)

King Korn (Carla Bley)

(Carla Bley) A New Hymn (Carla Bley)

(Carla Bley) 8½ (Nino Rota)

(Nino Rota) The Internationale (Carla Bley)

(Carla Bley) I Hate To Sing (Carla Bley)