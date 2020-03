Carla Bley à Paris en 1982 (1/2)

Carla Bley au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris le 16 mars 1982.

La jeune Lovella May Borg s’installe à New York à 17 ans. Elle vend des cigarettes au club Birdland où elle va faire la connaissance du pianiste Paul Bley avec qui elle part en tournée. Elle prendra le nom de Carla Bley, suite à leur mariage en 1957. Paul l’encourage à composer et le succès est au rendez-vous. Ils divorcent deux ans plus tard, mais Carla conserve le nom de Bley et Paul continue de jouer les œuvres de Carla. Sa pièce maîtresse est « Escalator Over The Hill », fresque lyrique de plus de deux heures qu’elle compose avec le poète Paul Haines. A partir de 1975, elle réunit une dizaine de musiciens pour fonder un nouvel orchestre, le Carla Bley Band, avec ce répertoire inclassable…

Carla Bley (orgue et claviers)

Michael Mantler (trompette)

Gary Valente (trombone)

Earl McIntyre (tuba et trombone basse)

Vincent Chancey (cor)

Steve Slagle (saxophone soprano, alto et flûte)

Tony Dagradi (saxophone ténor et flûte)

Arturo O'Farrill (piano)

Steve Swallow (basse)

D. Sharpe (batterie)

Blunt Object (Carla Bley)

(Carla Bley) Egyptian (Carla Bley)

(Carla Bley) Major (Carla Bley)

(Carla Bley) Still In The Room (Carla Bley)

(Carla Bley) Time And Us (Carla Bley)

(Carla Bley) The Piano Lesson (Carla Bley)

(Carla Bley) The Lord Is Listenin' To Ya, Hallelujah! (Carla Bley)