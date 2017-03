Cannonball Adderley à la Maison de la Radio en 1966

Julian ‘Cannonball’ Adderley, c’est tout simplement l’un des plus grands saxophonistes alto de l’histoire du jazz! Il s’est inspiré de Benny Carter, Johnny Hodges et Charlie Parker pour créer son propre style, combinaison originale de phrasé implacable et de lyrisme effréné. En 1957, il devient l’altiste attitré de Miles Davis, avec qui il enregistre les albums « Milestones » et « Kind Of Blue ». Il déclarait d’ailleurs à ce propos : « En matière de jazz, il n'y a pas de place pour l'immobilisme. Il y a une chose dont je suis bien certain : quand on travaille avec Miles Davis, on ne peut pas se répéter, soir après soir. Miles et Coltrane sont sans cesse en train de créer. Cela représente un formidable défi… »

Cannonball Adderley (saxophone alto)

Nat Adderley (cornet)

Joe Zawinul (piano)

Gilbert Rovère (contrebasse)

Roy McCurdy (batterie)