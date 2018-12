Cannonball Adderley à Bordeaux en 1969 (1/2)

Julian Edwin Adderley, ‘Cannonball’ pour les intimes, sa virtuosité lui permettait de jouer à la vitesse d’un boulet de canon, mais son surnom est dérivé de ‘cannibal’, en clin d’œil à son appétit vorace. Cannonball Adderley, né le 15 septembre 1928, à Tampa en Floride, c’est tout simplement l’un des plus grands saxophonistes alto de l’histoire du jazz ! Inspiré par Benny Carter, Johnny Hodges et Charlie Parker, il crée son propre style, savant mélange de phrasé implacable et de lyrisme effréné...

Cannonball Adderley (saxophone alto)

Nat Adderley (cornet)

Joe Zawinul (piano)

Victor Gaskin (contrebasse)

Roy McCurdy (batterie)

The Scavenger (Joe Zawinul)

(Joe Zawinul) Manhã De Carnaval (Luiz Bonfá)

(Luiz Bonfá) Work Song (Nat Adderley)

(Nat Adderley) Experience In E (Joe Zawinul, William Fischer)

(Joe Zawinul, William Fischer) Why Am I Treated So Bad (Roebuck Staples)

