Buddy Guy & Junior Wells à Paris en 1988 (2/2)

Rien d’étonnant à ce que Claude Carrière et Jean Delmas se soient précipités Porte Maillot à Paris, au Jazz Club Lionel Hampton, quand on sait que Buddy Guy, guitariste et chanteur emblématique du Chicago blues, a influencé ni plus ni moins Jimi Hendrix, Jeff Beck, Jimmy Page, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton et même Keith Richards. Et, à propos des Rolling Stones, Junior Wells, véritable pionnier de l’harmonica amplifié, le son de Chicago, aura, lui, carrément tourné avec eux sur scène…

Buddy Guy (voix et guitare)

Junior Wells (voix et harmonica)

Garrick Patten (saxophone alto)

Donny Nichilo (piano)

Greg Rzab (basse)

Jerry Porter (batterie)

All Your Love (I Miss Loving) (Otis Rush)

(Otis Rush) Still Called The Blues (Earl Forest, George Jackson, Robert Miller)

(Earl Forest, George Jackson, Robert Miller) Knock On Wood (Eddie Floyd, Steve Cropper)

(Eddie Floyd, Steve Cropper) Blind Man (Don Robey, Joseph W. Scott)

(Don Robey, Joseph W. Scott) Fever (Eddie Cooley, Otis Blackwell)

(Eddie Cooley, Otis Blackwell) Who Knows (Jimi Hendrix)

(Jimi Hendrix) Junior’s Boogie (Junior Wells)

(Junior Wells) Skip Of Paper (Junior Wells)