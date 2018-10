Buddy Guy & Junior Wells à Paris en 1988 (1/2)

Deux légendes du blues, le guitariste et chanteur Buddy Guy et l'harmoniciste également chanteur Junior Wells, à l’époque, en direct sur France Musique dans « Jazz Club », l’émission créée par Claude Carrière et Jean Delmas. Deux grandes figures du blues de Chicago, bien qu’ils viennent tous deux du sud des Etats-Unis, de Louisiane pour Buddy Guy et de Memphis, Tennessee pour Junior Wells...

Buddy Guy (voix et guitare)

Junior Wells (voix et harmonica)

Garrick Patten (saxophone alto)

Donny Nichilo (piano)

Greg Rzab (basse)

Jerry Porter (batterie)

Sweet Home Chicago (Robert Johnson)

(Robert Johnson) Five Long Years (Eddie Boyd)

(Eddie Boyd) You Don't Have To Go (Jimmy Reed)

(Jimmy Reed) Ain’t That Peculiar (‘Smokey’ Robinson, Bobby Rogers, Pete Moore, Marv Tarplin)

(‘Smokey’ Robinson, Bobby Rogers, Pete Moore, Marv Tarplin) What'd I Say (Ray Charles)

(Ray Charles) Little By Little (I'm Losing You) (Junior Wells, Mel London)

(Junior Wells, Mel London) Honest I Do (Jimmy Reed, Ewart Abner)

(Jimmy Reed, Ewart Abner) You Know It Ain’t Right (Deadric Malone)

(Deadric Malone) Super Bad / I Got You (I Feel Good) (James Brown)