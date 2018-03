Bobby McFerrin à Juan-les-Pins en 1984

Le premier album enregistré par Bobby McFerrin est paru en 1982, alors qu’il avait déjà 32 ans. La légende veut, qu’avant cela, il ait passé six ans à développer son style musical, en s’empêchant d’écouter des chanteurs, afin d'éviter de leur ressembler. En revanche, il sera très influencé par le pianiste Keith Jarrett qui obtient en 1975 un énorme succès avec son album solo « The Köln Concert ». Bobby décide alors de tenter une aventure similaire sur le plan vocal. Il ne tarde pas à gagner la capacité à reproduire toute une orchestration, de la ligne de basse jusqu'à la mélodsie principale, en imitant le timbre de tous les instruments. Il n’en fallait pas plus pour lui donner envie de se produire, lui aussi, seul en scène, sans accompagnement, mais en totale interaction avec le public. Cela deviendra même, en quelque sorte, sa marque de fabrique…

Bobby McFerrin (voix)

Freedom Jazz Dance (Eddie Harris)

Blackbird (John Lennon, Paul McCartney)

By The Sea (Bobby McFerrin)

Sound Of Ivan (Bobby McFerrin)

I've Got The World On A String (Harold Arlen, Ted Koehler)

Improvisation (Bobby McFerrin)

Owed To Miles (Bobby McFerrin)

The Alphabet Song / Twinkle, Twinkle, Little Star (Folklore, Ann Taylor)

The Battle Song (Bobby McFerrin)

The Zipper (Bobby McFerrin)

I Got You (I Feel Good) (James Brown)

Bobby McFerrin et Richard Bona le 2 juillet 2005 au Festival international de Jazz de Montréal

Bobby McFerrin (voix)

Richard Bona (basse, voix)

Improvisation With Richard Bona (Bobby McFerrin, Richard Bona)