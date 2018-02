Bill Evans à Paris en 1979 (2/2)

Marc Johnson a vingt-six ans lors de ce concert et, développant avec Bill Evans un dialogue de toute beauté, il se révèle alors comme le grand contrebassiste que l’on sait. A propos du batteur, Joe LaBarbera, qu’il avait récemment engagé, le pianiste déclare : « Joe est voué à jouer de la musique de qualité et il est prêt à faire les concessions qu'il faudra pour y arriver ». Avec eux, Bill Evans a modifié son style pianistique. Il retrouve, avec ses jeunes complices, l’interactivité qui manquait parfois à certains de ses précédents trios. Paradoxalement, on le sait, Bill Evans est à bout. Il mourra moins d’un an plus tard, à seulement 51 ans, souffrant d'une hépatite mal soignée, le corps usé par une trop longue addiction aux stupéfiants. Et pourtant, son jeu n'a jamais été aussi limpide, dénué de tout artifice. On a ici le sentiment qu’il lui suffit d'effleurer le clavier pour atteindre le nirvana…

Bill Evans (piano)

Marc Johnson (contrebasse)

Joe Labarbera (batterie)

I Loves You, Porgy (George Gershwin)

Up With The Lark (Jerome Kern)

Beautiful Love (Wayne King, Victor Young, Egbert Van Alstyne)

I Do It For Your Love (Paul Simon)

Nardis (Miles Davis)

But Beautiful (Jimmy Van Heusen)

à lire aussi article Jazz Culture : Bill Evans en BD Jazz