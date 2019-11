Bill Evans à Paris en 1976

Bill Evans a été enregistré à de nombreuses reprises par les ingénieurs du son de Radio France. Tout d’abord à la Maison de la radio en février 1965, puis à la Mutualité en novembre de la même année, au Studio 104 les 6 février et 17 décembre 1972, au Festival d'Antibes Juan-les-Pins en juillet 1975 et à Nice en juillet 1978, avant de revenir une dernière fois à Paris, à l’Espace Cardin, en novembre 1979. Mais trois ans plus tôt, le 5 novembre 1976 en ce même Studio 104, il nous offrait en trio l’un de ses concerts les plus marquants…

Bill Evans (piano)

Eddie Gomez (contrebasse)

Eliot Zigmund (batterie)