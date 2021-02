Big Joe Turner & Milt Buckner à la Maison de la Radio en 1971 (1/2)

Big Joe Turner & Milt Buckner au Studio 104 de la Maison de la Radio & de la Musique à Paris le 19 avril 1971.

Voici l’un des précurseurs du rock and roll, celui qui a révolutionné la musique de danse dans les années 50 avec « Shake, Rattle And Roll » ! C'est le colosse Big Joe Turner avec un trio constitué de trois légendes du jazz : Milt Buckner, pianiste que l’on connaît également comme organiste et à qui on attribue la paternité des block chords (technique qui consiste à plaquer un accord sous chaque note de la mélodie, avec les deux mains qui jouent en parallèle), Slam Stewart, son jeu de contrebasse à l’archet et son chant simultané une octave plus haut, Jo Jones, l'un des rois de la batterie jazz et du style swing…

Big Joe Turner (voix)

Milt Buckner (piano)

Slam Stewart (contrebasse)

Jo Jones (batterie)

Swingin’ In Paris (Milt Buckner)

Feeling Sorta Villingen (Milt Buckner)

Gladys’s Dance (Milt Buckner)

Stardust (Hoagy Carmichael)

Play Fiddle Play (Emery Deutsch)

I Found A New Chapeau (Milt Buckner)

Hide And Seek (Paul Winley, Ethel Byrd)

Wee Baby Blues (Big Joe Turner, Pete Johnson)

Honey Hush (Lou Willie Turner)

Roll 'Em Pete / Don't Talk Me To Death (I Ain't Ready to Die) (Big Joe Turner, Pete Johnson)

Shake, Rattle And Roll (Charles F. Calhoun)