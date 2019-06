Betty Carter à Paris en 1993 (1/2)

Un concert qu’André Francis avait programmé, pour France Musique, d'une artiste qui forçait l’admiration de ses pairs. Carmen McRae dira qu'il n'y avait pour elle qu'une et une seule chanteuse de jazz : Betty Carter. Dès l’âge de 16 ans, elle chante avec Charlie Parker, Dizzy Gillespie et Miles Davis. En 1961, son duo avec Ray Charles, « Baby, It’s Cold Outside », lui ouvre les portes de la célébrité. Puis Betty Carter trace son propre chemin avec inventivité. Phrasé impeccable, talent d’improvisation remarquable, glissando inimitable font d’elle une véritable musicienne chanteuse…

Betty Carter (voix)

Geri Allen (piano)

Dave Holland (contrebasse)

Jack DeJohnette (batterie)

Feed The Fire (Geri Allen)

(Geri Allen) Love Notes (Betty Carter, Mark Zubek)

(Betty Carter, Mark Zubek) Sometimes I'm Happy (Vincent Youmans, Irving Caesar)

(Vincent Youmans, Irving Caesar) Fake (Betty Carter)

(Betty Carter) I’m All Smiles (Michael Leonard, Herbert Martin)

(Michael Leonard, Herbert Martin) Lover Man (Jimmy Davis, Ram Ramirez, James Sherman)

(Jimmy Davis, Ram Ramirez, James Sherman) Lullaby Of The Leaves (Bernice Petkere, Joe Young)

(Bernice Petkere, Joe Young) If I Should Lose You (Ralph Rainger, Leo Robin)