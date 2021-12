Betty Carter à Paris en 1985 (1/2)

Betty Carter au New Morning à Paris le 7 juin 1985.

Dès l’âge de 16 ans, Betty Carter chante avec Charlie Parker, Dizzy Gillespie et Miles Davis. En 1948, elle part en tournée avec Lionel Hampton, ce qui va lui permettre d’aiguiser ses capacités vocales. Et en 1961, son duo avec Ray Charles, « Baby, It’s Cold Outside », lui ouvre les portes de la célébrité…

Betty Carter (voix)

Benny Green (piano)

Tarik Shah (contrebasse)

Winard Harper (batterie)

The Good Life (Sacha Distel, Jack Reardon)

What A Little Moonlight Can Do (Harry M. Woods)

Everything I Have Is Yours (Burton Lane, Harold Adamson)

Inner Urge (Joe Henderson)

Tight (Betty Carter)

Scat (Betty Carter)

Caribbean Sun (Carlos Garnett)