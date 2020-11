Betty Carter à Marciac en 1994 (1/2)

Betty Carter au festival Jazz in Marciac le 14 août 1994.

« En ce qui concerne la famille, ça a été un voyage solitaire. C'est probablement autant ma faute que la leur et je ne peux en blâmer personne. Mais il n'y avait pas de réelle proximité, là où la famille m'aurait poussé ou dit "nous sommes fiers de toi" et tout ça. Non, non rien de tout cela n'est arrivé »... Betty Carter

Betty Carter (voix)

Jacky Terrasson (piano)

Eric Revis (contrebasse)

Will Terrill (batterie)

First Affair (Jacky Terrasson)

Donna Lee (Charlie Parker)

In The Still Of The Night (Cole Porter)

You Go To My Head (J. Fred Coots, Haven Gillespie)

I Should Care (Axel Stordahl, Paul Weston, Sammy Cahn)

Caribbean Sun (Carlos Garnett)

Smile (Charlie Chaplin, John Turner, Geoffrey Parsons)

A Tisket A Tasket (Ella Fitzgerald, Van Alexander)