Ben Webster à la Maison de la Radio en 1972

Ben Webster a vu le jour, le 27 mars 1909, à Kansas City et fait partie de la trinité des saxophonistes ténor de style swing, aux côtés de Coleman Hawkins et Lester Young. En 1934, il est engagé dans l’orchestre de Fletcher Henderson, avant de rejoindre celui de Benny Carter puis celui de Cab Calloway. En 1940, il intègre la formation de Duke Ellington avec laquelle il va notamment enregistrer ce qui restera sa marque de fabrique : « Cotton Tail » et son imparable solo de saxophone ténor. Mais il quittera le groupe, en 1943, après une sérieuse altercation, au cours de laquelle il aurait, selon la légende, lacéré le costume d’Ellington. Ben Webster se produit alors pendant plusieurs années sur la 52ème rue, à New York, où il fait un malheur avec son style caractéristique, alternant frénésie sur les morceaux rapides et langueur sur les ballades, avec toujours un grand sens de la mélodie. En 1953, il enregistre avec Oscar Peterson puis l’accompagne dans les fameuses tournées « Jazz At The Philharmonic » du producteur Norman Granz. En 1965, il décide de s'installer en Europe, d’abord à Londres, puis à Amsterdam pendant quatre ans et à Copenhague à partir de 1969. Il joue, quand il en a envie, avec des musiciens américains ou bien des jazzmen européens, comme dans le concert qui va suivre…

Ben Webster (saxophone ténor)

Georges Arvanitas (piano)

Jacky Samson (contrebasse)

Charles Saudrais (batterie)

Pointing Blues (Ben Webster)

I Got Rhythm (George Gershwin)

Old Folks (Willard Robison, Dedette Lee Hill)

In A Mellow Tone (Duke Ellington)

My Romance (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

Perdido (Juan Tizol)

