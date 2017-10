Ben Sidran à Paris en 2015 (2/2)

Ben Sidran a un rapport au public chaleureux et bienveillant. Sa spontanéité, son charme complètent idéalement le swing communicatif de son quartet reprenant Bob Dylan ou Thelonious Monk et font l’affaire de ses propres compositions qui ne manquent ni d’humour ni de finesse d’esprit. Le Chicago Sun Times le désigne comme un « homme de la Renaissance à la dérive dans un monde moderne » et le Times comme « le premier rappeur de jazz existentiel »...

Ben Sidran (piano, voix)

Bob Rockwell (saxophone ténor)

Billy Peterson (contrebasse)

Leo Sidran (batterie)

Tangled Up In Blue (Bob Dylan)

The Language Of The Blues (Pat MacDonald)

Little Sherry (Ben Sidran)

Take A Little Hit (Ben Sidran)

Straight No Chaser (Thelonious Monk, Ben Sidran)

Get To The Point (Ben Sidran)

Huerto (Ben Sidran)

Life's A Lesson (Frank Rosolino, Ben Sidran)

