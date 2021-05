Ben Sidran à Cannes en 1989

Ben Sidran au Palais des Festivals à Cannes le 24 janvier 1989.

Y compris dans le cadre du Midem, le Marché international du disque et de l'édition musicale qui se tient à Cannes depuis 1967, un concert de Ben Sidran c’est comme un café-philo avec un maître de cérémonie qui nous parle de sujets de société, de sentiments amoureux et même d’histoire du jazz. Ce poète, chanteur et excellent pianiste fait tout cela d’une manière très personnelle, dans un doux mélange de voix chantée et parlée…

Ben Sidran (piano, voix)

Bob Rockwell (saxophone ténor)

Billy Peterson (basse)

Gordon Knudtson (batterie)